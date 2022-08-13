Оккупанты ударили по жилым районам Николаева

Российские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо возле дома.

В настоящее время известно о по меньшей мере одного раненого в результате обстрела.

Об этом мэр города Александр Сенкевич написал в Сети.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", – говорится в коротком сообщении.

Заметим, что до этого во всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, за сутки 12 августа по Николаевской было зафиксировано более 60 вражеских прилетов – из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Еще по двум громадам нанесли авиационные удары. Повреждены дома, хозяйственные постройки, сгорело поле пшеницы.

Россияне снизили интенсивность обстрелов, но подожгли леса вокруг Николаева

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