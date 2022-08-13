Украина завоевала первую медаль в велоспорте на мультиспортивном Евро-2022

Сборная Украины по велотреку завоевала первую медаль на продолжающемся в Мюнхене мультиспортивном чемпионате Европы-2022.
Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала "серебро" на мультиспортивном чемпионате Европы-2022. Спортсменке подчинилось второе место в хите (гонке на время).
Старикова заняла второе место с результатом 33,043 с.
"Золото" континентального первенства выиграла представительница Германии Эмма Гинце (32,668 с). "Бронза" у итальянки Мириам Вече (33,434 с).
Это вторая медаль Стариковой в карьере на уровне континентальных первенств в хите. В 2019 году она стала вицечемпионкой соревнований на Европейских играх.
Напомним, что сборная Украины завоевала три медали в академической гребле на мультиспортивном чемпионате Европы-2022.
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