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Окупанти вдарили по житлових районах Миколаєва

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Окупанти вдарили по житлових районах Миколаєва

Фото: ТСН

Російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.

Наразі відомо про щонайменше одного пораненого внаслідок обстрілу.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у Мережі.

"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", – йдеться в короткому повідомленні.

Зауважимо, до цього в усій Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, за добу 12 серпня по Миколаївській було зафіксовано понад 60 ворожих прильотів – з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Ще по двох громадах завдали авіаційних ударів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, згоріло поле пшениці.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2280
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