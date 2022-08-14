В Полтавской области прогремел взрыв

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Полтавской области сегодня, 14 августа, прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, после этого в небо поднялся столб дыма.

Перед этим в регионе несколько раз была объявлена воздушная тревога и ракетная опасность.

Официально о взрыве пока ничего не сообщается.

Напомним, днем 14 августа российские войска обстреляли Энергодар Запорожской области. По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, смертельные ранения получил работник Запорожской АЭС, мастер цеха.

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