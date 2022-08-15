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Вибух у ТРЦ в Єревані: під завалами розшукують людей

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Вибух у ТРЦ в Єревані: під завалами розшукують людей

Фото: Associated Press

Вибух із подальшою пожежею стався на складі піротехніки на території торгового центру "Сурмалу". На місці працюють рятувальники та пожежники.

Під завалами можуть перебувати люди.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

За останніми даними, щонайменше троє людей загинули та ще 60 поранені внаслідок здетонування у торговому центрі. Серед постраждалих є неповнолітні, одна дитина перебуває в реанімації. Ще 20 людей досі шукають під завалами.

Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило. 

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