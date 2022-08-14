У Єревані прогримів вибух у торговому центрі: є жертви

За попередніми даними 1 людина загинула, 20 отримали поранення.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

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Вогонь у ТЦ гасять 10 розрахунків пожежно-рятувальних загонів. МНС Вірменії повідомляє про постраждалих, але не називає кількість. Користувачі соцмереж пишуть, що на місці горять феєрверки.

Дим від пожежі видно за кілька кілометрів. Жителів закликають залишатися вдома через загрозу другого вибуху.

Раніше стало відомо, що в Єрусалимі, біля Стіни Плачу, невідомий обстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення. Після стрілянини чоловік втік до району Сільван, де поліція всю ніч проводила операцію із затримання. Згодом стрілець здався поліції.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка"

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