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В Ереване прогремел взрыв в торговом центре: есть жертвы

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В Ереване прогремел взрыв в торговом центре: есть жертвы

Фото: Associated Press

В столице Армении, Ереване, в торговом центре "Сурмалу" произошел мощный взрыв.

По предварительным данным 1 человек погиб, 20 получили ранения.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Огонь в ТЦ тушат 10 расчетов пожарно-спасательных отрядов. МЧС Армении сообщает о пострадавших, но не называет количество. Пользователи соцсетей пишут, что на месте горят фейерверки.

Дым от пожара виден в нескольких километрах. Жителей призывают оставаться дома из-за угрозы второго взрыва.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме, у Стены Плача, неизвестный обстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения. После стрельбы мужчина скрылся в районе Сильван, где полиция всю ночь проводила операцию по задержанию. Впоследствии стрелок сдался полиции.

Мощные взрывы в белорусском аэропорту "Зябровка"

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