Взрыв на химзаводе в Германии: число жертв возросло до пяти

Еще двоих людей до сих пор ищут под завалами.
До пяти возросло число жертв взрыва на химзаводе в Германии.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.
Отмечается, что еще двоих до сих пор ищут. Но спасатели говорят, что шансы найти их живыми очень малы.
Взрыв на заводе по утилизации мусора в немецком Леверкузене произошел в начале этой недели. Ранения получили более трех десятков человек. Причины инцидента еще расследуются. Сейчас экологи устанавливают содержание вредных веществ в воздухе. До окончательного выяснения горожанам рекомендуют не есть фрукты или овощи с огородов.