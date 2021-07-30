Взрыв на химзаводе в Германии: число жертв возросло до пяти

Взрыв на химзаводе в Германии: число жертв возросло до пяти

Еще двоих людей до сих пор ищут под завалами.

До пяти возросло число жертв взрыва на химзаводе в Германии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.

Отмечается, что еще двоих до сих пор ищут. Но спасатели говорят, что шансы найти их живыми очень малы.

Взрыв на заводе по утилизации мусора в немецком Леверкузене произошел в начале этой недели. Ранения получили более трех десятков человек. Причины инцидента еще расследуются. Сейчас экологи устанавливают содержание вредных веществ в воздухе. До окончательного выяснения горожанам рекомендуют не есть фрукты или овощи с огородов.

Новости мира: число жертв в результате взрыва на химзаводе в Германии возросло до пяти

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