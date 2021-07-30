За минувшие сутки боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 30 июля.
Так, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 утра 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.