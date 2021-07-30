За минувшие сутки боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

За минувшие сутки боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 30 июля.

Так, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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