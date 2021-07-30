В Кропивницкому начали прививать от коронавируса в троллейбусах: как это происходит

В Кропивницкому начали прививать от коронавируса в троллейбусах: как это происходит

Медики надеются охватить вакцинацией маломобильных, прежде всего пожилых людей.

В Кропивницком решили сделать мобильные пункты вакцинации еще более мобильными. С сегодняшнего дня, 30 июля, горожане смогут сделать прививку неподалеку от дома.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

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Коммунальные троллейбусы будут ездить удаленными районами и прививать всех желающих. При себе нужно иметь только паспорт. Медики надеются охватить вакцинацией маломобильных, прежде всего пожилых людей, для которых выехать из своего района — проблема. Поэтому вакцина сама к ним приедет.



"Будет приоритетная вакцина "Коронавак" — поскольку она однодозная, и лучшие условия хранения. Троллейбус будет подготовлен, помытый конечно. Продезинфиковний будет кварцевой лампой, и условия. Думаю, что у нас все получится. У нас открыты все входы, будут столики для медсестры. Будет вай-фай в троллейбусе. Будет столик для вакцинации и столик, где медсестра будет вводить данные в электронную базу", — рассказала заместитель начальника городского управления здравоохранения Лариса Кудрик.

Новости Украины: в Кропивницком горожане смогут привиться в троллейбусе

Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакциной Pfizer.

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