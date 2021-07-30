Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 900.
В Украине по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 504 человека выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 488 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 19 397 человек;
- методом ИФА — 7 997 человек;
- экспресс-тестами — 13 934 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 251 869 человек;
- выздоровели — 2 186 353 человека;
- летальных исходов — 52 930;
- проведено ПЦР-тестов — 11 360 926.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
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