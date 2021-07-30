Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 900.

В Украине по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 504 человека выздоровели.

Также читайте В НАН назвали дату, когда в августе начнется прирост больных коронавирусом в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 488 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 19 397 человек;

методом ИФА — 7 997 человек;

экспресс-тестами — 13 934 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 251 869 человек;

выздоровели — 2 186 353 человека;

летальных исходов — 52 930;

проведено ПЦР-тестов — 11 360 926.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Коронавирус во Львове и области 30 июля рванул вверх: статистика

Украина ужесточает правила въезда из-за стремительного распространения штамма "Дельта"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку