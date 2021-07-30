Авиакатастрофа на Прикарпатье: в Коломые попрощаются с погибшим пилотом Игорем Табанюком

Сам похорон запланирован на 31 июля.

Сегодня, 30 июля, в Коломые будут прощаться с Игорем Табанюк — пилотом легкомоторного самолета, который несколько дней назад разбился в крушении на Прикарпатье.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.

Табанюк — военный летчик с 40-летним опытом, последние более 10 лет в Коломые он возрождал малую авиацию. В минувшую среду последний раз поднял в небо самолет. На борту были трое пассажиров — хасиды-туристы, граждане США и Великобритании. По неизвестным пока причинам судно упало на жилой возле Коломыи, в селе Шепаровцы. Погибли все, кто был в самолете.

Что повлекло катастрофу — следствие до сих пор не озвучило ни одной версии. Тем временем жители дома, на который упал самолет, а это пятеро взрослых и четверо детей — остались без крыши над головой. Пока их приютили местные отели. Неравнодушные помогают пострадавшим одеждой и продуктами. Чиновники же — обещают лишь частичную компенсацию за дом.

Новости Украины: в Коломые будут прощаться с погибшим пилотом Игорем Табанюком

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