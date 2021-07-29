Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно учиться

Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно учиться

День пройдет под девизом: "Ученье – свет, а неученье – тьма".

Будет приветствоваться получение знаний в любом виде: можно записываться на курсы, поступать в высшие учебные заведения, регистрироваться на тренингах и семинарах. Тем, кто уверены, что превзошел все науки, поэтому грызть их гранит больше не должен, звезды рекомендуют начинать действовать – любая работа в это время окажется успешной.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 30 июля для Овнов

Мудрость, которая откроется у вас в это время, позволит наставить на путь истинный кого угодно, поэтому не стоит отказывать тем, кто обратится за помощью: для вас это будет несложно, а человеку – поддержка.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 30 июля для Тельцов

Вы, пожалуй, единственный знак, которому активные действия сегодня противопоказаны: лучше заняться составлением планов на будущее и определением тактики и стратегии достижения поставленных целей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 30 июля для Близнецов

Тем, кто хочет выполнить все запланированное на этот день, важно не отвлекаться на мелочи, которые – как назло! – будут сыпаться как из рога изобилия и притягивать к себе ваше внимание.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 30 июля для Раков

Не стоит тратить силы на то, что вполне можно перенести на завтра, а то и послезавтра, сначала нужно обратиться к трудоемкому проекту и только потом вернуться к тому, что было отложено.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 30 июля для Львов

Внимательно слушайте все, что говорят окружающие люди, даже если будет казаться, что вас это никоим образом не касается: так вы сможете узнать, что они о вас думают и, что немаловажно, что против вас замышляют.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 30 июля для Дев

День благоприятен для наведения порядка везде и всюду: нужно заглянуть в шкафы и ящики письменного стола, а также домашние шкафы и кладовки, чтобы избавиться от всего, что давно отжило свое.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 30 июля для Весов

Свое мнение необходимо высказывать корректно, не допуская несвойственных вам резких выражений: доказать свою правоту даже таким – резким – способом вам все равно не удастся, а репутация пострадает.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 30 июля для Скорпионов

День благоприятен для общения с приятными людьми – старыми друзьями или родственниками: беседы с ними станут не только источником важной информации, но и окажут душевно-терапевтический эффект.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 30 июля для Стрельцов

Звезды рекомендуют побороть присущие вам – во всяком случае сегодня – легкомыслие и расхлябанность: достичь поставленной профессиональной цели можно будет, только настроившись на серьезный лад.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 30 июля для Козерогов

День благоприятен для личной жизни: сегодня можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, устраивать помолвку и планировать – или играть – свадьбу: совместная жизнь будет долгой и счастливой.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 30 июля для Водолеев

Звезды подарят вам удачу во всех жизненных сферах, но самой успешной станет профессиональная деятельность: возможно интересное предложение перейти на новое место работы, выгодное в финансовом отношении.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 30 июля для Рыб

День благоприятен для восстановления отношений с людьми из прошлого, которых вы – скорее всего, по объективным причинам – давно не видели: сейчас сложатся условия для встречи и примирения.

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