День системного администратора: история праздника и приветственные стихи

Праздник не имеет фиксированной даты, а отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля.
Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие "бойцы невидимого фронта" отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).
История праздника
Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тед Кекатос (Ted Kekatos), который считает, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Впервые этот праздник был отмечен в июле 2000 года.
Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!
Поздравления в стихах
Если комп висит и глючит,
Сисадмин вам все подключит.
Их сегодня поздравляем!
Легких дров всегда желаем,
Чтобы шины не летели
Мониторы не потели!
Пусть исполнится сегодня
Сисадминська мечта:
Пусть исчезнут лузеры
И прибудут юзеры!
***
Компьютерный гений — он только один,
Сегодня его поздравляем!
Задумчивый, умный, ты наш сисадмин,
Тебе мы удачи желаем!
Пускай каждый день увенчает успех,
Сопутствует в жизни удача,
Желаем, чтоб в доме царил детский смех,
Чтоб стал ты намного богаче!
***
Заляпано грязью окно, паутина,
Пустые бутылки лежат под столом,
Все это суровые будни админа,
Что службу несет рядом с... серваком!
Ваш праздник системно и дружно настал!
Пора поздравлять сисадмина!
Желаю почаще вам добрых похвал,
Работы нескучной, любимой.
Поздравления в прозе
Сегодня — день локальных богов. С праздником, уважаемые сисадмины!
Есть такая профессия, представители которой все обычные пользователи компьютеров ненавидят самой горячей любовью. Деяния этих людей окутаны мифами, похожи на деяния древнегреческих героев. К ним приходят, как приходили к древним шаманам: со страхом в душе, но надеждой в сердце. Они короли компьютерных гор и локальные боги сетей. От их настроения зависит жизнь корпораций-гигантов и фирм-малюток. Одним кликом мыши или нажатием клавиши они могут переворачивать миры, часто без всякой точки опоры. Их призвание — Спасать и Наказывать. Их имя — Сисадмины!
Пожелаем же системным администраторам в свой профессиональный праздник не иметь на работе никаких неприятностей и услышать от окружающих заслуженное "спасибо".
***
Работа системного администратора похожа по своему принципу на работу врача или коммунальной службы. Когда все хорошо (со здоровьем и трубы не текут), то о нем забывают, а когда что-то случается — все вопросы к администратору.
В день профессионального праздника желаю всем системным администраторам поменьше экстренных случаев и взаимопонимания с пользователями систем, за работу которых Вы отвечаете.
***
Поздравляю всех администраторов с профессиональным праздником.
Желаю всех благ — хорошего коннекта, безглючных машин, гигабитных сетей, терабайтных хардов и холодного пива в холодильнике рядом с вашим рабочим компьютером!
Поздравительные открытки
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