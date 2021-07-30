День системного администратора: история праздника и приветственные стихи

Праздник не имеет фиксированной даты, а отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля.

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие "бойцы невидимого фронта" отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).

История праздника

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тед Кекатос (Ted Kekatos), который считает, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Впервые этот праздник был отмечен в июле 2000 года.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!

Поздравления в стихах

Если комп висит и глючит,

Сисадмин вам все подключит.

Их сегодня поздравляем!

Легких дров всегда желаем,

Чтобы шины не летели

Мониторы не потели!

Пусть исполнится сегодня

Сисадминська мечта:

Пусть исчезнут лузеры

И прибудут юзеры!

***

Компьютерный гений — он только один,

Сегодня его поздравляем!

Задумчивый, умный, ты наш сисадмин,

Тебе мы удачи желаем!

Пускай каждый день увенчает успех,

Сопутствует в жизни удача,

Желаем, чтоб в доме царил детский смех,

Чтоб стал ты намного богаче!

***

Заляпано грязью окно, паутина,

Пустые бутылки лежат под столом,

Все это суровые будни админа,

Что службу несет рядом с... серваком!

Ваш праздник системно и дружно настал!

Пора поздравлять сисадмина!

Желаю почаще вам добрых похвал,

Работы нескучной, любимой.

Поздравления в прозе

Сегодня — день локальных богов. С праздником, уважаемые сисадмины!

Есть такая профессия, представители которой все обычные пользователи компьютеров ненавидят самой горячей любовью. Деяния этих людей окутаны мифами, похожи на деяния древнегреческих героев. К ним приходят, как приходили к древним шаманам: со страхом в душе, но надеждой в сердце. Они короли компьютерных гор и локальные боги сетей. От их настроения зависит жизнь корпораций-гигантов и фирм-малюток. Одним кликом мыши или нажатием клавиши они могут переворачивать миры, часто без всякой точки опоры. Их призвание — Спасать и Наказывать. Их имя — Сисадмины!

Пожелаем же системным администраторам в свой профессиональный праздник не иметь на работе никаких неприятностей и услышать от окружающих заслуженное "спасибо".

***

Работа системного администратора похожа по своему принципу на работу врача или коммунальной службы. Когда все хорошо (со здоровьем и трубы не текут), то о нем забывают, а когда что-то случается — все вопросы к администратору.

В день профессионального праздника желаю всем системным администраторам поменьше экстренных случаев и взаимопонимания с пользователями систем, за работу которых Вы отвечаете.

***

Поздравляю всех администраторов с профессиональным праздником.

Желаю всех благ — хорошего коннекта, безглючных машин, гигабитных сетей, терабайтных хардов и холодного пива в холодильнике рядом с вашим рабочим компьютером!

Поздравительные открытки

Читайте также: День Сил спецопераций ВСУ: история праздника и поздравления

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку