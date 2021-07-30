Астрологический прогноз на 30 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, рекомендуется заниматься благотворительностью. Можно проводить деловые переговоры – удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день располагает к активности.
Число дня: 3
Цвет дня: лиловый, белый.
Камни дня: авантюрин, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: кроветворная система и печень.
Болезни дня: необходимо исключить из меню жирные продукты, лекарства и алкоголь – они не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.
Слова дня: креативность, коллективное творчество.
Геометрическая фигура дня: прямоугольник.
Брак и отношения дня: появление в вашей жизни человека из прошлого даст вам второй шанс на отношения с ним.
Мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от людей с камнем за пазухой.
Табу дня: важно тщательно продезинфицировать любую рану, даже если речь идет о небольшой царапине.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются вундеркинды, которые проявляют свои таланты и способности с раннего детства. Для них важно не получить головокружение от успехов и сохранить то, что отпущено им природой, во взрослой жизни. Лучшие профессии для них – учитель, тренер, духовный наставник, адвокат и социальный работник.
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