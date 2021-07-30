30 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

30 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день дружбы.

Какой сегодня день

30 июля — в мире отмечают Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День цветных напитков.

Международный день дружбы

Сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день в апреле 2011 года.

Идея этого праздника возникла в 1958 году и принадлежит доктору Артемио Брачио, который запропоував отмечать День дружбы во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаска, Парагвай.

Эти уникальные человеческие отношения выступают настоящим двигателем толерантности, укрепления жизнеутверждающих идей, обмена культурных традиций и достижений во имя мира и развития. В этот День стоит поздравить своих друзей, это прекрасная возможность позвонить товарищу, обнять и встретиться за бокалом вина или в гостеприимном кругу.

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Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Ежегодно 30 июня в мире отмечают День борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми — это форма современного рабства, которая нарушает права человека. Это не только сексуальная эксплуатация или случаи, связанные с похищением людей. Это преступление, жертвами которого могут оказаться мужчины, женщины, дети как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации.

По данным Международной организации труда, 21 млн людей во всем мире являются жертвами принудительного труда. Мужчины, женщины и дети попадают в руки торговцев людьми как в своих странах, так и за рубежом.

В 2010 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Одним из важнейших положений Плана является создание целевого фонда ООН для добровольных взносов в пользу жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Лазарь, Леонид, Петр, Вероника, Маргарита, Марина, Людмила, Петр.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

30 июля православные чтят память великомученицы Марины.

Великомученица Марина

Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии, в городе Антиохии в семье языческого жреца. В детстве она потеряла мать, и отец отдал ее на попечение кормилицы, которая воспитала Марину в православной вере.

Во время гонения на христиан императора Диоклетиана праздника Марина в 15-летнем возрасте была схвачена и брошена в темницу. Жестоко избитую, святую прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не выдержав ужаса этой пытки, закрыл лицо руками. Но святая мученица оставалась непоколебимой. Брошенная на ночь в тюрьму, она сподобилась Небесного посещения и была исцелена от ран. Привязав к дереву, мученицу обжигали огнем.

Правитель приказал утопить святую в огромной бочке. Праздники Марина вышла из купели совершенно здоровой, без единого следа ожогов. Пораженный чудом народ стал славить Истинного Бога. Сята мученица Марина была обезглавлена.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Сегодня день, который в народе прозвали Марина с Лазарем или Маринин день. В День Святой Марины принято идти в церковь на торжественную литургию.

В наших предков было поверье, что в этот день на небе появляются звезды. Считалось, что на них нельзя смотреть — можно ослепнуть, а на свой дом навлечь пожара.

В этот день крестьяне с особым вниманием следили за небом с молниями и хлебным полем и молили Бога о даровании дождей и спасения хлебных полей от молнии.

На Марину с Лазарем (так в народе называли 30 июля) на столах наших предков в обязательном порядке присутствовали блюда из рыбы.

Считается, что в этот день нужно купаться в озере или реке. Православные верили, что такая процессия им также поможет вылечить болезни и раны.

Приметы:

Если гроза 30 июля произошло — осень будет дождливой.

Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежной и холодную зиму.

Днем очень жарко, а ночью холодает — примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день гулять во время грозы;

Не следует сегодня ссориться и обижаться на родных;

Не желательно сегодня злоупотреблять спиртными напитками и переедать.

Основная запрет касается отношений с детьми. Считается, что 30 июля категорически запрещается ругать или даже повышать голос на детей. Это может оскорбить Святую Марину, которая всячески оберегает каждого ребенка.

Что произошло в этот день

1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя

1793 — в Канаде началось строительство Йорка (теперь Торонто)

1840 — Николай I запретил использование названия "Беларусь", заменив ее на "губернии Северо-Западного края".

1863 — В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев направил секретный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.

1895 — во Львове открыли музей Научного Общества имени Т. Шевченко (1951 вошел в состав львовского государственного Музея этнографии и художественного промысла)

1944 — СНК УССР и ЦК КП (б) У приняли постановление о мерах борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Украине.

1956 — на американских долларах появился лозунг "In God We Trust".

1974 — Квебек объявил французский язык единственным официальным.

1984 — на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".

2016 — американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Кто родился в этот день

1751 — Мария Анна Моцарт по прозвищу Наннерль, австрийская пианистка, старшая сестра Вольфганга Амадея Моцарта.

1818 — Эмили Бронте, английская писательница, автор романа "Грозовой перевал".

1863 — Генри Форд, конструктор автомобилей, основатель корпорации "Форд Мотор".

1872 — Алексей Крымов, украинский хирург.

1884 — София Налепинська-Бойчук, украинский художник-график. Жена художника Михаила Бойчука. В 1937 году по делу М. Бойчука была приговорена к смертной казни и расстрелян.

1947 — Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния.

1948 — Жан Рено, французский актер.

1972 — Олесь Санин — украинский режиссер, кинематографист, оператор, актер.

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