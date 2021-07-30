30 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день дружбы.
Какой сегодня день
30 июля — в мире отмечают Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День цветных напитков.
Международный день дружбы
Сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день в апреле 2011 года.
Идея этого праздника возникла в 1958 году и принадлежит доктору Артемио Брачио, который запропоував отмечать День дружбы во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаска, Парагвай.
Эти уникальные человеческие отношения выступают настоящим двигателем толерантности, укрепления жизнеутверждающих идей, обмена культурных традиций и достижений во имя мира и развития. В этот День стоит поздравить своих друзей, это прекрасная возможность позвонить товарищу, обнять и встретиться за бокалом вина или в гостеприимном кругу.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Ежегодно 30 июня в мире отмечают День борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми — это форма современного рабства, которая нарушает права человека. Это не только сексуальная эксплуатация или случаи, связанные с похищением людей. Это преступление, жертвами которого могут оказаться мужчины, женщины, дети как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации.
По данным Международной организации труда, 21 млн людей во всем мире являются жертвами принудительного труда. Мужчины, женщины и дети попадают в руки торговцев людьми как в своих странах, так и за рубежом.
В 2010 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Одним из важнейших положений Плана является создание целевого фонда ООН для добровольных взносов в пользу жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Лазарь, Леонид, Петр, Вероника, Маргарита, Марина, Людмила, Петр.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
30 июля православные чтят память великомученицы Марины.
Великомученица Марина
Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии, в городе Антиохии в семье языческого жреца. В детстве она потеряла мать, и отец отдал ее на попечение кормилицы, которая воспитала Марину в православной вере.
Во время гонения на христиан императора Диоклетиана праздника Марина в 15-летнем возрасте была схвачена и брошена в темницу. Жестоко избитую, святую прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не выдержав ужаса этой пытки, закрыл лицо руками. Но святая мученица оставалась непоколебимой. Брошенная на ночь в тюрьму, она сподобилась Небесного посещения и была исцелена от ран. Привязав к дереву, мученицу обжигали огнем.
Правитель приказал утопить святую в огромной бочке. Праздники Марина вышла из купели совершенно здоровой, без единого следа ожогов. Пораженный чудом народ стал славить Истинного Бога. Сята мученица Марина была обезглавлена.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Сегодня день, который в народе прозвали Марина с Лазарем или Маринин день. В День Святой Марины принято идти в церковь на торжественную литургию.
- В наших предков было поверье, что в этот день на небе появляются звезды. Считалось, что на них нельзя смотреть — можно ослепнуть, а на свой дом навлечь пожара.
- В этот день крестьяне с особым вниманием следили за небом с молниями и хлебным полем и молили Бога о даровании дождей и спасения хлебных полей от молнии.
- На Марину с Лазарем (так в народе называли 30 июля) на столах наших предков в обязательном порядке присутствовали блюда из рыбы.
- Считается, что в этот день нужно купаться в озере или реке. Православные верили, что такая процессия им также поможет вылечить болезни и раны.
Приметы:
- Если гроза 30 июля произошло — осень будет дождливой.
- Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежной и холодную зиму.
- Днем очень жарко, а ночью холодает — примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя в этот день гулять во время грозы;
- Не следует сегодня ссориться и обижаться на родных;
- Не желательно сегодня злоупотреблять спиртными напитками и переедать.
- Основная запрет касается отношений с детьми. Считается, что 30 июля категорически запрещается ругать или даже повышать голос на детей. Это может оскорбить Святую Марину, которая всячески оберегает каждого ребенка.
Что произошло в этот день
- 1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя
- 1793 — в Канаде началось строительство Йорка (теперь Торонто)
- 1840 — Николай I запретил использование названия "Беларусь", заменив ее на "губернии Северо-Западного края".
- 1863 — В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев направил секретный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.
- 1895 — во Львове открыли музей Научного Общества имени Т. Шевченко (1951 вошел в состав львовского государственного Музея этнографии и художественного промысла)
- 1944 — СНК УССР и ЦК КП (б) У приняли постановление о мерах борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Украине.
- 1956 — на американских долларах появился лозунг "In God We Trust".
- 1974 — Квебек объявил французский язык единственным официальным.
- 1984 — на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".
- 2016 — американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.
Кто родился в этот день
- 1751 — Мария Анна Моцарт по прозвищу Наннерль, австрийская пианистка, старшая сестра Вольфганга Амадея Моцарта.
- 1818 — Эмили Бронте, английская писательница, автор романа "Грозовой перевал".
- 1863 — Генри Форд, конструктор автомобилей, основатель корпорации "Форд Мотор".
- 1872 — Алексей Крымов, украинский хирург.
- 1884 — София Налепинська-Бойчук, украинский художник-график. Жена художника Михаила Бойчука. В 1937 году по делу М. Бойчука была приговорена к смертной казни и расстрелян.
- 1947 — Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния.
- 1948 — Жан Рено, французский актер.
- 1972 — Олесь Санин — украинский режиссер, кинематографист, оператор, актер.