29 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

29 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают Международный день тигра.

Какой сегодня день

29 июля — в мире отмечают Международный день тигра, День Сил специальных операций ВСУ, Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Международный день тигра

Международный день тигра — ежегодный праздник, который проводится ежегодно 29 июля. Он был основано в 2010 году на Санкт-Петербургском саммите тигров.

Целью этого дня является продвижение глобальной системы защиты природных сред обитания тигров и повышение уровня осведомленности и поддержки по вопросам сохранения тигров.

Associated Press

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

29 июля мир отмечает Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Цель праздника — привлечение общественного внимания к проблеме дискриминации, распространение идеи мирного сосуществования и гуманизма, привлечение к уважению культурного наследия и разнообразия каждого народа.

День Сил специальных операций ВСУ

29 июля каждого года Украина отмечает довольно молодое профессиональный праздник — День Сил специальных операций Вооруженных Сил. Этот род войск образовали в январе 2016 года, и начали праздновать этот день 26 июля 2016 года.Его цель — привлечение внимания украинцев к весомой роли Сил специальных операций для государственной обороны, благодарность военным за их усердную деятельность на благо Украины и героизм во время антитеррористической операции, развитие военных традиций.

Задача Сил специальных операций: современные боевые действия, разведка, психологические и антитеррористические операции, работа с пленными, шпионские действия и многое другое.

Юрий Бирюков / Facebook

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иван.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

29 июля православные чтят память священномученика Афиногена и 10 его учеников.

Священномученик Афиноген

Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам — те отказались, поскольку в большинстве были христианами.

Воинам приказано было бить народ, и многие христиане погибли. Сам же император велел разыскать того, кто распространял христианство среди населения. Им оказался епископ Афиноген, который жил в монастыре со своими 10 учениками.

Епископа и его учеников задержали, пытали и обезглавили.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Дни еще теплые, а ночи становятся прохладнее. В народе говорили: "На Афиногена птицы замолкают, а ночи охладевают".

Верили, что 29 июля по лесу ходит месяц и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили в лес, боясь его потревожить. Также в этот день не рубили рубили дрова, а не охотились, не собирали ягоды и грибы, не кричали и не пели рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Приметы:

Дождливый день — урожай будет хорошим.

Ботва у моркови поникла — будет дождь.

Идет дождь — жди хорошего урожая хлеба.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться, кричать и желать кому-то зла

Нельзя злоупотреблять вредной пищей, спиртным и поддаваться вредным привычкам;

Нельзя делать генеральную уборку.

Что произошло в этот день

626 — началась десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя аварами и союзными им племенами славян, булгар и гепидов во время ирано-византийской войны.

1423 — Великим князем Литовским, королем Польским Владиславом II Ягайло в городке Пшедбуж на реке Пилица предоставлены права города Лодзи, в том числе право проводить ярмаркипо средам и две большие ярмарки в год.

1565 — королева Шотландии Мария Стюарт вышла замуж за своего кузена Генриха Стюарта, лорда Дарнли.

1696 — казацкое войско при поддержке московских войск захватило турецкую крепость Азов.

1776 — последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский отправлен на Соловецкие острова, где провел в заключении 25 лет.

1836 — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки.

1899 — завершилась I Гаагская конференция мира, с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны.

1907 — создана Всемирная организация скаутского движения.

1914 — введена в строй первая Трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк-Сан Франциско.

1948 — в Лондоне начались XIV Летние Олимпийские игры.

1998 — в Лос-Анджелесе американец С. Рид сделал самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетел 19,8 метров.

2005 — астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.

2010 — в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду перевернулся паром. Не менее 80 (по другим данным 140) человек погибло.

Кто родился в этот день

1817 — Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения.

1865 — Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, председатель УГКЦ, митрополит.

1887 — Михаил Садовский, украинский военный и общественный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, организатор Украинской военно-исторического общества в Польше.

1904 — Дмитрий Иваненко, украинский физик-теоретик, автор протон-нейтронной модели атомного ядра.

1957 — Нелли Ким, советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка.

1984 — Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

AFP

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