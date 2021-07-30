Американского моряка обвинили в масштабном пожаре на корабле ВМС США

Американского моряка обвинили в масштабном пожаре на корабле ВМС США

В результате пожара пострадали 40 моряков и 23 мирных жителя.

Военно-морские силы США обвинили моряка в организации масштабного пожара на борту военного корабля USS Bonhomme Richard в 2020 году, в результате которого пострадали 63 человека.

Об этом сообщает ВВС.

По словам представителя американских ВМС Шона Робертсона, моряку, имя которого не разглашается, предъявлено обвинение в поджоге. Известно, что подозреваемый в момент инцидента был членом экипажа судна.

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"Доказательств, собранных в ходе расследования, достаточно, чтобы назначить предварительное слушание в соответствии с надлежащей правовой процедуры в рамках системы военной юстиции", — отметил Робертсон.

Пожар на борту военного корабля вспыхнул в Сан-Диего, штат Калифорния, 12 июля 2020 года. Пламя тушили в течение четырех дней. В результате инцидента пострадали 40 моряков и 23 мирных жителей.

Введенный в эксплуатацию в 1998 году USS Bonhomme Richard водоизмещением 40 тысяч тонн был одним из немногих американских десантных кораблей, из которых мог взлетать истребитель F-35 Joint Strike Fighter.

После пожара его решили вывести из эксплуатации и утилизации, поскольку восстановление было слишком дорогим.

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