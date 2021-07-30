Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney: детали

Disney, в ответ, обвинила Йоханссон в "бессердечном равнодушии" к последствиям пандемии.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в четверг, 29 июля, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Walt Disney Co.

Об этом сообщает The Associated Press.

Звезду возмутило, что запуск фильма "Черная вдова" на потоковом сервисе Disney+ за 30 долларов для подписчиков состоялся одновременно с премьерой в американских кинотеатрах, поскольку потенциальные доходы Йоханссон были связаны с кассовым сборам.

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"За несколько месяцев до судебного процесса Йоханссон дала Disney и Marvel возможность исправить свою ошибку и выполнить обещание, — говорится в иске. — Disney специально побудила Marvel к нарушению контракта без всяких оснований, чтобы помешать Йоханссон полностью реализовать преимущества своего соглашения".

В Disney заявили, что иск "не имеет никаких оснований" и "огорчает своим бессердечным равнодушием к ужасным и длительным глобальным последствиям пандемии COVID-19".

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"Disney полностью выполнила контракт с Йоханссон. К тому же, выпуск "Черной вдовы" на Disney+ с Premier Access значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию в дополнение к 20 миллионам долларов, которые она уже получила", — указали в компании.

Основанный на комиксах Marvel супергеройский фильм "Черная вдова", в котором Йоханссон выступила в роли исполнительной продюсера и сыграла роль Наташи Романофф, дебютировал в США три недели назад. Кассовые сборы резко упали после того, как просмотр киноленты стал доступен на сервисе Disney+.

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