Скарлетт Йоханссон во второй раз беременная — СМИ

Скарлетт Йоханссон во второй раз беременная — СМИ

Для актрисы и ее мужа Колина Жоста это будет первый общий ребенок.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, которая в прошлом году в третий раз вышла замуж, беременная вторым ребенком.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на собственные источники, звезда "Черной вдовы" совсем скоро родит малыша. Это будет первый общий ребенок 36-летней Скарлетт и 39-летнего комика и сценарист программы Saturday Night Live Колина Жоста. Знаменитость также воспитывает дочь Роуз от второго мужа Ромена Дориака.

"Скарлетт беременная, но сохраняет это в тайне. Они с Колином в восторге", — говорится в сообщении.

Associated Press

Слухи об интересном положении артистки начали распространяться еще в июне, после того, как Йоханссон пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова". Вместо этого она проводила промо-выступления через Zoom, не демонстрируя свою фигуру.

"Она не давала много интервью, что неудивительно, поскольку это огромный релиз Marvel/Disney, и она одновременно звезда и исполнительная продюсер", — поделился инсайдер.

Напомним, в третий раз Йоханссон вышла замуж также тайно. Только в апреле в этом году актриса впервые раскрыла подробности свадьбы.

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