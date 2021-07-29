День Сил спецопераций ВСУ: история праздника и поздравления

День Сил спецопераций ВСУ отмечается ежегодно 29 июля.

В Украине сегодня, 29 июля, отмечается День сил специальных операций. Этот праздник отмечается уже пятый год подряд.

История праздника

Праздник является ежегодным и отмечается с 2016 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ "О Дне сил специальных операций", установив праздник "с целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

ССО представляют собой отдельный род ВСУ. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

В июле 2016 года Верховная Рада приняла закон О Силах специальных операций. Закон определяет правовой статус и применения Сил спецопераций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Согласно закону, в функции Вооруженных Сил добавлены организация и поддержание действий сопротивления, проведения военных информационно-психологических операций, мероприятий по осуществлению защиты жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, обеспечения их безопасности и эвакуации.

Поздравление президента

В четверг президент Владимир Зеленский поздравил спецназовцев ВСУ с профессиональным праздником. По случаю праздника он посетил торжественные мероприятия в Житомирской области.

"Уважаемые воины-спецназовцы в этот год и в этот день в вашей новейшей истории происходят знаковые события — это пятая годовщина создания УСН. Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу изменить и дополнить друг очень известное высказывание: "сложные времена рождают сильных людей", а чрезвычайно сложные времена рождают Силы спецопераций — чрезвычайно сильных людей ... продолжение известного выражения звучит так — "сложные времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие и мирные времена для свободной и независимой Украины". Я уверен, что это под силу всем нам ", — заявил президент.

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