Курс доллара и евро на 30 июля

Курс доллара и евро на 30 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,9 гривны.

В пятницу, 30 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 31 июля и 1 августа.

Официальные курсы валют Нацбанка на 30 июля:

Доллар США — 26,88 грн (плюс 2 коп.).

Евро — 31,92 грн (плюс 22 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 29 июля:

Доллар США — 26,80/27,00 грн.

Евро — 31,65/32,00 грн.

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