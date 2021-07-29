Курс доллара и евро на 30 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,9 гривны.
В пятницу, 30 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 31 июля и 1 августа.
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 июля:
- Доллар США — 26,88 грн (плюс 2 коп.).
- Евро — 31,92 грн (плюс 22 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 29 июля:
- Доллар США — 26,80/27,00 грн.
- Евро — 31,65/32,00 грн.
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