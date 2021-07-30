Курс доллара и евро на 2 августа

Курс доллара и евро на 2 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,9 гривны.

В понедельник, 2 августа, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 августа:

Доллар США — 26,81 грн (минус 7 коп.).

Евро — 31,89 грн (минус 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 30 июля:

Доллар США — 26,80/27,00 грн.

Евро — 31,70/32,00 грн.

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