Курс доллара и евро на 2 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,9 гривны.
В понедельник, 2 августа, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 августа:
- Доллар США — 26,81 грн (минус 7 коп.).
- Евро — 31,89 грн (минус 3 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 30 июля:
- Доллар США — 26,80/27,00 грн.
- Евро — 31,70/32,00 грн.
Читайте также:
- В МВФ сообщили, когда миссия Фонда вернется в Украину.
- НБУ ухудшил прогноз инфляции: что будет с ценами в Украине до конца года.