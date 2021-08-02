2 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

2 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня отмечается Ильин день — нельзя купаться, работать в поле и выпускать на улицу домашних животных.

Какой сегодня день

2 августа в Украине отмечают День памяти погибших десантников.

Кроме того, сегодня — Международный день Холокоста ромов.

Это памятная дата, которая была принята 23 ноября 1996 года лидерами цыганских организаций 10 стран Европы и Соединенных Штатов Америки на конференции "Геноцид — Память — Надежда", состоявшейся в Освенциме 21-23 ноября 1996.

В ночь на 3 августа 1944 в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 цыган. Всего в этом лагере из 23 тыс. цыган, депортированных из 14 стран, погибли более 20 тыс. Считается, что во время геноцида от репрессий погибло от 600 тыс. до 1,5 млн цыган. В процентном отношении ромская этническая группа больше всего пострадавшей от убийств нацистов. Более 90 процентов цыганского населения Австрии, Германии и Эстонии было уничтожено фашистскими режимами.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Александр, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Савва, Тихон.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

2 августа — День пророка Ильи. Илья — один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене племени за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его людей было видение, что красивые мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным.

С малых лет он посвятил себя Богу, поселился в пустыне и жил в молитве и строгом посте. Тогда царем Израиля был Ахав, который призывал людей поклоняться идолам (Ваалу). Поклонницей идолопоклонства была и царица Иезавель. Среди израильских смельчаков, которые выступали против этого был Илья. Он ревностно молился, призывал людей покаяться и поверить в Единого Бога.

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и предстал перед Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Церкви, пророк Илия будет Предтечей Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

После 2 августа перестают купаться, потому что говорят "Илья воду остудил", или "До Ильи мужик купается, а с Ильей — с водой прощается". Одной из причин внезапного охлаждения воды считалось то, что Илья ездит на лошадях по небу, и от быстрого бега одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и соответственно вода холодеет.

Ко дню Ильи было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми лакомились все село.

В этот день не принято было работать, особенно в поле. Говорили, что за такой "проступок" пророк может наказать.

По верованиям, дождевая вода, собранная в это время, лишала как от сглаза, так и от глазных болезней.

Приметы:

Если утром облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать хорошего урожая.

Если облачно в полдень — средний сев, а если вечером — сев поздний и урожай плохой.

Целый день солнечно — на недород.

Прошел Илья — жди гнилья.

На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.

До Ильи мужик купается, а с Ильей — с рекой прощается.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя купаться

Нельзя смотреть в зеркало

Нельзя громко кричать

Нельзя стрелять

Нельзя работать на поле

Нельзя выпускать на улицу домашних животных

Нельзя стоять на перекрестках

Что произошло в этот день

216 до н. е. — в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разгромил восьмидесятитысячная римское войско и нанес тяжелое поражение Риму за всю историю его существования.

1377 — из-за массового опьянения московское войско было разбито татарским царевичем Арапша.

1727 — российский император Петр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии. Ликвидация малороссийской коллегии и восстановление должности гетмана были уступками казачеству, услуги которого, в войне с Османской империей, снова понадобились Российской империи, однако, "выборность" превращена в фикцию, ведь в приказе отмечалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.

1865 — в издательстве Макмиллана вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране Чудес".

1887 — Ровелл Ходж запатентовал колючую проволоку.

1918 — Гетман Украины Павел Скоропадский утвердил закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства.

1939 — Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором проинформировал о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призвал начать в США исследовательскую программу.

1953 — в Киеве открыта детская железная дорога.

1991 — США признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии.

2001 — генерал Радислав Крстич, командующий дринского корпуса армии боснийских сербов, осужден Гаагским трибуналом к заключению на срок 46 лет за геноцид мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина) в июле 1995 года.

2006 — в Йоханнесбурге (ЮАР) впервые за последние 25 лет выпал снег.

2020 — от МКС вернулась капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, которые принимали участие в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле).

Этот день в фото

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 2 августа 1944 выезжает из дома в Палату общин в Лондоне, где он будет докладывать о ситуации на войне. / Associated Press

Автомобили ревут на стартовой линии на Гран-при Германии на гонках Формулы-1, которые проходили 2 августа 1959 на трассе AVUS в Западном Берлине. / Associated Press

Беженцы из коммунистической Восточной Германии, большинство из которых молодые люди, ждут своей очереди, чтобы пройти регистрационные формальности по прибытии в лагерь приема Мариенфельде в Западном Берлине, Германия, 2 августа 1961 года. / Associated Press

Фэшн-модель Джин Шримптон, одетая в мини-платье, выходит из автобуса по прибытии в аэропорт Хитроу в Лондоне, Англия, 2 августа 1967 года. / Associated Press

Принс выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке 2 августа 1986 со своей группой The Revolution. / Associated Press

Майк Тайсон празднует свою победу над Тони Таккером после боя в тяжелом весе в Лас-Вегасе, 2 августа 1987. / Associated Press

Кто родился в этот день

1788 — Томас Гейнсборо, английский художник на рубеже эпох барокко, рококо, классицизма.

1919 — Дмитрий Витовский, украинский политик, военный и литератор, сотник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, полковник, учебный комендант УГА, Государственный секретарь военных дел ЗУНР.

1921 — Энрико Карузо, итальянский оперный певец.

1922 — Белл, американский ученый, изобретатель телефона.

1923 — Гардинг, 29-й президент США с 1921 по 1923, организовал помощь УССР во время первого большевистского голодомора.

1936 — Луи Блерио, французский изобретатель и авиатор, который на самолете собственной конструкции первым пересек Ла-Манш 25 июля 1909.

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