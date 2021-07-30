За 7 лет рак крови снова вернулся к Дениске

Лечение начинается с новой силой.

Родители Кузнецова Дениса обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи для своего сына.

«В 2013 году наш ребенок впервые серьезно заболел. Врачи подтвердили тяжелый диагноз - рак крови. Проходил лечение по протоколу ALLIC-BMF-2002. Лишь в 2015 году после двух лет борьбы со страшной болезнью, претерпев все боли и страдания наступила долгожданная ремиссия», — рассказывает отец мальчика.

Семья благодарила всех, кто спас ребенка и начали снова учиться жить обычной жизнью. «Пошел в школу, познакомился с детьми, нашел друзей и начал радоваться жизни, но через 7 лет нашу семью снова посетила беда. Все начиналось как обычная болезнь, боль в животе и высокая температура, а в течении двух дней все стало намного хуже. После госпитализации в Днепропетровскую областную больницу у него определили диагноз рецидив острый лимфобластный лейкоз», — рассказывает отец ребенка.

Киевские врачи подтвердили диагноз и начали борьбу за здоровье мальчика.

«Денис снова поступил в отделение в очень тяжелом состоянии. Его тело покрылось синими пятнами. Он чувствовал невыносимую боль по всему телу. На устах ребенка: «Мне очень больно, заберите меня домой!» Мы с болью в душе смотрели на него, вытирая слезы, но были бессильны», — добавляет отец Дениса.

Сейчас лечение мальчика очень зависимое от средств, которые в многодетной семьи не хватает. Ведь дома братика ждут еще 5 сестер.

«Наша семья обращается ко всем, пожалуйста, помогите, спасти жизнь нашему сыну и брату», — просит человек.

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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР Рафаилович

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