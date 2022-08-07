В Виннице прогремели взрывы

В Виннице вечером 7 августа прогремели взрывы. Их было несколько.
В Виннице вечером 7 августа прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в сосетях.
По их словам, взрывов было несколько.
Перед этим в Винницкой области была объявлена воздушная тревога.
Пока официально о взрывах ничего не сообщается.
Воздушная тревога продолжается – оставайтесь в укрытиях.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Россия хочет захватить две области полностью, еще в четырех – удержать территории.
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