У Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці ввечері 7 серпня пролунали вибухи. Їх було кілька.
У Вінниці ввечері 7 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у сомережах.
За їхніми словами, вибухів було кілька.
Перед цим у Вінницькій області була оголошена повітряна тривога.
Наразі офіційно про вибухи нічого не повідомляється.
Повітряна тривога триває - залишайтеся в укриттях.
Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Росія хоче захопити дві області повністю, ще у чотирьох - утримати території.
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