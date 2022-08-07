У Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці ввечері 7 серпня пролунали вибухи. Їх було кілька.

У Вінниці ввечері 7 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у сомережах.

За їхніми словами, вибухів було кілька.

Перед цим у Вінницькій області була оголошена повітряна тривога.

Наразі офіційно про вибухи нічого не повідомляється.

Повітряна тривога триває - залишайтеся в укриттях.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Росія хоче захопити дві області повністю, ще у чотирьох - утримати території.

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