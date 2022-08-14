Вручать повестки на дому не эффективно: в командовании объяснили почему

Вручать повестки по домашним адресам военнообязанных не эффективно просто потому, что люди могут не открывать двери.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пишет Liga.NET.

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"Начальники территориальных центров выбирают места, где много людей, – говорит Горбач. – Вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и чтобы там уточнили его военно-учетные данные. А затем возвращается домой".

Кроме того, по его словам, военно-учетные данные граждан постоянно меняются – у кого-то рождаются дети, кто-то начинает болеть, а кто-то получает образование, женится или разводится. Все это постоянно нужно уточнять.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", — уточнил Горбач.

Напомним, в Украине планируют продлить военное положение, а вместе с ним – мобилизацию – президент Владимир Зеленский уже внес соответствующий законопроект в Раду.

Что будет, если военнообязанный отказывается от призыва

Законом об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации. Такими статьями являются:

статья 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из числа резервистов в особый период;

– уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из числа резервистов в особый период; статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации.