"Это и есть начало деоккупации Херсонщины": Хлань сообщил о проблемах оккупантов в области

На правом берегу оккупированной Херсонской области российские войска на сегодняшний день остаются без надлежащего подкрепления. Это и есть первое начало деокуации области.

Так, ВСУ разрушили уже последний путь перекидывания техники захватчиков в Херсонской области, уничтожив последний мост.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Наши Вооруженные силы еще раз ювелирно разрушили уже последний путь перекидывания именно техники. И теперь уже невозможно перекидывать ни тяжелую технику, ни вооружение, даже продовольствие с левобережья, а соответственно – из Крыма и РФ ближе к линии фронта, чтобы подкреплять линию фронта оккупантов со стороны Херсона", – объяснил депутат.

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"То, что сейчас происходит, и последний месяц наших тактических преимуществ — это уже есть фактически таким первым этапом как раз контрнаступательных действий в том, что мы отсекли поставки врагу продовольствия, боекомплектов. Как раз то, что на сегодняшний день делают наша авиация и Вооруженные силы — истребляя те склады и те запасы, которые есть у оккупанта – вот это все в комплексе уже и есть фактически слом военных действий на юге Украины. Это уже и является как раз началом деоккупации Херсонщины", – заметил Хлань.

Напомним, 12 августа ВСУ попали в последний мост в Херсонской области, соединявший правый и левый берега. Переправу оккупанты использовали для перекидывания техники на правобережную часть.

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