Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Це і є початком деокупації Херсонщини": Хлань повідомив про проблеми окупантів в області

Дата публікації
Перегляди
2188
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Це і є початком деокупації Херсонщини": Хлань повідомив про проблеми окупантів в області

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На правому березі окупованої Херсонської області російські війська на сьогодні залишаються без належного підкріплення. Це і є першим початком деокуації області.

Так, ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Наші Збройні сили вкотре ювелірно зруйнували вже останній шлях перекидання саме техніки. І тепер вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, навіть продовольство з лівобережжя, а відповідно – з Криму та РФ ближче до лінії фронту, щоб підкріплювати лінію фронту окупантів з боку Херсона", – пояснив депутат.

"Те, що зараз відбувається, і останній місяць наших тактичних переваг – це вже є фактично таким першим етапом якраз контрнаступальних дій в тому, що ми відсікли постачання ворогу продовольства, боєкомплектів. Якраз те, що на сьогодні роблять наша авіація і Збройні сили – винищуючи ті склади і ті запаси, які є в окупанта – ось це все в комплексі вже і є фактично злам військових дій на півдні України. Це вже і є якраз початком деокупації Херсонщини", – зауважив Хлань.

Нагадаємо, 12 серпня ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

Зміни на фронті восени, Росія без зброї, паніка після "бавовни" в Криму

Зміни на фронті восени, Росія без зброї, паніка після "бавовни" в Криму

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2188
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація