"Це і є початком деокупації Херсонщини": Хлань повідомив про проблеми окупантів в області

На правому березі окупованої Херсонської області російські війська на сьогодні залишаються без належного підкріплення. Це і є першим початком деокуації області.

Так, ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Наші Збройні сили вкотре ювелірно зруйнували вже останній шлях перекидання саме техніки. І тепер вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, навіть продовольство з лівобережжя, а відповідно – з Криму та РФ ближче до лінії фронту, щоб підкріплювати лінію фронту окупантів з боку Херсона", – пояснив депутат.

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"Те, що зараз відбувається, і останній місяць наших тактичних переваг – це вже є фактично таким першим етапом якраз контрнаступальних дій в тому, що ми відсікли постачання ворогу продовольства, боєкомплектів. Якраз те, що на сьогодні роблять наша авіація і Збройні сили – винищуючи ті склади і ті запаси, які є в окупанта – ось це все в комплексі вже і є фактично злам військових дій на півдні України. Це вже і є якраз початком деокупації Херсонщини", – зауважив Хлань.

Нагадаємо, 12 серпня ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

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