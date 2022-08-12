Що подивитись: 5 нових мінісеріалів для вихідних

Якщо ви шукаєте новий цікавий серіал, щоб відволіктися - ця добірка для вас. Тут ми зібрали останні новинки 2022 року, в яких цікаві історії, зняті на реальних подіях, та улюблені персонажі із всесвіту Marvel та DC.

"На низькому старті: битва за Uber"

Це серіал-антологія, що розповідає про різні стартапи, які змінили світ і вплинули на попкультуру. Перший сезон творці вирішили присвятити Тревісу Каланіку, який створив Uber.

"Я є Грут"

Це серія невеликих короткометражок, які розповідають про пригоди смішного малюка Грута та його друзів.

"Пісочний чоловік"

Фентезійний серіал від Netflix, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics за авторством Ніла Геймана. У серіалі розповідатиметься про володаря снів Морфея, який через 70 років виривається з полону окультиста. Тепер Морфею доведеться повернути колишню силу, відродити своє царство і зрозуміти наскільки він сам змінився.

"Пістолет"

Це екранізація мемуарів гітариста культового панк-гурту Sex Pistols Стіва Джонса "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol". У серіалі буде показано історію становлення гурту, а також про те, як зухвалі лондонські панки прийшли до успіху та вплинули на британську культуру.

"Не спрацювало"

Це серіал також заснований на реальних подіях і розповідає про засновників компанії WeWork - коворкінгу, який перетворився на світовий бренд вартістю 47 мільярдів доларів, а потім розорився.

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