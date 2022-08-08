Завершится ли мобилизация 23 августа: эксперты рассказали

Решение о продлении мобилизации принимает парламент. И, по словам парламентариев, которые будут за это голосовать, нет никаких оснований останавливать мобилизацию после 23 августа.

Члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и эксперты рассказали "Апострофу", что будет с мобилизацией после 23 августа.

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, мобилизация в Украине продлится.

"Не думаю, что мобилизация будет остановлена. Мы ежедневно теряем ранеными и убитыми наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери и нужно восполнять личный состав Вооруженных Сил Украины".

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин рассказал, что правовые основания для мобилизации – правовой режим военного положения. То есть, когда вводится правовой режим военного положения, государство имеет право проводить мобилизацию, в том числе и общую. Соответственно, указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения.

"Поскольку война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продлен, соответственно будет издан новый указ, позволяющий проводить мобилизацию", — пояснил он.

Впрочем, по словам Костенко, новый этап мобилизации может быть более избирательным.

"Не думаю, что мобилизация будет полномасштабной. Но все равно будут добирать людей на выбывающие специальности", — говорит он.

"Указ о мобилизации не означает, что мобилизация, грубо говоря, проводится ежедневно, — добавляет Сергей Рахманин. – Это означает, что государство в случае необходимости на период действия правового режима военного положения может мобилизовать определенное количество лиц. Когда, кого и сколько это уже определяют вооруженные силы. Указ просто дает правовые основания".

Однако военный эксперт Михаил Жирохов наоборот считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери на фронте, к сожалению, серьезны.

"23 августа заканчивается и действие военного положения, а мобилизация это один из элементов военного положения. Учитывая ситуацию на фронте, мобилизация, конечно, будет продолжена и она будет более масштабной, поскольку оперативный резерв, который у большинства сейчас и мобилизован, к сожалению, заканчивается. Потери личного состава, не только безвозвратные, но и санитарные, раненые — достаточно велики за эти месяцы. И те люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают нужды фронта", — говорит Жирохов.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа.

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