Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрыв в ТРЦ в Ереване: под завалами разыскивают людей

Дата публикации
Просмотры
1098
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрыв в ТРЦ в Ереване: под завалами разыскивают людей

Фото: Associated Press

Взрыв с последующим пожаром произошел на складе пиротехники на территории торгового центра "Сурмалу". На месте работают спасатели и пожарные.

Под завалами могут находиться люди.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН .

По последним данным, по меньшей мере ,три человека погибли и еще 60 ранены в результате сдетонирования в торговом центре. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, один ребенок находится в реанимации. Еще 20 человек до сих пор ищут под завалами.

Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация