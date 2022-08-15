Взрыв в ТРЦ в Ереване: под завалами разыскивают людей

Взрыв с последующим пожаром произошел на складе пиротехники на территории торгового центра "Сурмалу". На месте работают спасатели и пожарные.
Под завалами могут находиться люди.
Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН .
По последним данным, по меньшей мере ,три человека погибли и еще 60 ранены в результате сдетонирования в торговом центре. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, один ребенок находится в реанимации. Еще 20 человек до сих пор ищут под завалами.
Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.
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