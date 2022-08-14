Взрыв в Ереване: количество погибших и раненых в торговом центре увеличилось

В результате мощного взрыва в торговом центре "Сурмала" в Ереване погибли два человека, 60 ранены. Среди пострадавших – 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков. Пожар, начавшийся после взрыва, до сих пор не был потушен. На месте работают около 200 сотрудников спасательных служб. Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян сообщил, что поисково-спасательные работы будут продолжаться до поздней ночи.

По вызову к месту происшествия выехали шесть боевых подразделений пожарно-спасательного отряда спасательного управления МЧС Еревана, оперуполномоченный Национального кризиса.

Помимо спасателей также работают кинологи, медики, дежурный психолог отдела психологического обеспечения и автомобиль газовой службы защиты.

По предварительной информации в ТЦ "Сурмалу" взорвался склад с фейерверками

Также сообщают о заминировании всех важнейших военных и гражданских объектов в городе. Работают инженерно-саперные группы. Проводятся работы по эвакуации.

Ранее сообщалось об одной погибшей и 20 раненых людях в результате взрыва в Ереване.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупацина "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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