Голливудский актер Лиев Шрайбер приехал в Киев

Амбасадор UNITED 24 – онлайн-платформы для сбора пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан для поддержки Украины, посетил Киев.

О визите звезды идет речь в телемарафоне "Єдині новини" в эфире ТСН.

Лиев Шрайбер / Фото: скриншот с видео

Корреспондент Дмитрий Фурдак встретился с Лиевым на Южном вокзале на выставке. Голливудская звезда прибыл в столицу поездом из Польши.

Лиев Шрайбер / Фото: скриншот с видео

"Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется UKRAINE NEEDS YOU. Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом. Возможно для украинцев это барьер, ведь украинцы очень независимые люди, и все же со специалистами следует говорить", – поделился Шрайбер.

Лиев Шрайбер / Фото: скриншот с видео

Напомним, в апреле Лиев приезжал на украино-польскую границу, чтобы с благотворительной организацией World Central Kitchen готовить горячие обеды для украинских беженцев.

Также в Украину приехал украинский футболист и тренер Андрей Шевченко. Он приехал в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Еще в мае президент пригласил Шевченко стать первым амсабадором UNITED 24. А Шевченко как один из самых известных живых брендов нашей страны с мая призывает помогать украинцам. Он уже дал несколько интервью международным медиа, в частности, в Италии и Великобритании, сыграл в благотворительном теннисном матче и посетил детей-переселенцев в Польше. Сейчас — снова приехал в столицу и уже сегодня должен встретиться не только с Зеленским, но и с другими амбсадорами UNITED 24.

Андрей Шевченко / Фото: скриншот с видео

"Мне очень приятно быть в моем родном Киеве. Очень много работы сейчас. Новый файрейзинг – встреча с президентом. Насколько я знаю, другие послы приезжают. Мы должны встретиться и обсудить будущее. Что мы можем сделать для нашей страны", – прокомментировал он.

Напомним, кроме Лиева Шрайбера, в Украину во время войны не побоялись приехать и многие другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Все они приезжали с одной целью: поддержать, рассказать миру о безумных человеческих потерях в этой войне и героическом сопротивлении украинского народа.

А это неделю назад – Киев с визитом посетила американская актриса и продюсер Джессика Честейн.

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