Борис Джонсон із дружиною Керрі відпочивають у Греції: подружжя сфотографували в супермаркеті

Знімки опублікувало видання Mirror, пара була помічена у магазині під час купівлі продуктів. У кошику вони мали також кілька пляшок вина. Пара оплачувала покупки в терміналі самообслуговування, а потім вийшла з супермаркету і сіла в позашляховик з охороною.

Керрі та Борис Джонсони / Фото: Associated Press

Як повідомляють грецькі видання Борис та Керрі Джонсони перебували у прибережному місті Неа-Макрі неподалік Афін. Невідомо, чи взяла сім'я Джонсон із собою дітей, але, мабуть, так.

Раніше минулого тижня Борис Джонсон відвідав Словенію, де відпочивав на віллі Vila Planinka, де номери коштують від 242 до 542 фунтів стерлінгів за ніч. Виступаючи біля свого готелю, він заявив, що провів "абсолютно прекрасний час" у свій "медовий місяць у тиші та спокої".

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що Борис та Керрі влаштували вечірку на честь святкування першої річниці весілля.

Читайте також: