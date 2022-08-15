Борис Джонсон із дружиною Керрі відпочивають у Греції: подружжя сфотографували в супермаркеті

Борис Джонсон, схоже, відлетів на відпочинок разом із сім'єю. Прем'єр-міністра Великої Британії помітили у Греції.
Знімки опублікувало видання Mirror, пара була помічена у магазині під час купівлі продуктів. У кошику вони мали також кілька пляшок вина. Пара оплачувала покупки в терміналі самообслуговування, а потім вийшла з супермаркету і сіла в позашляховик з охороною.
Як повідомляють грецькі видання Борис та Керрі Джонсони перебували у прибережному місті Неа-Макрі неподалік Афін. Невідомо, чи взяла сім'я Джонсон із собою дітей, але, мабуть, так.
Раніше минулого тижня Борис Джонсон відвідав Словенію, де відпочивав на віллі Vila Planinka, де номери коштують від 242 до 542 фунтів стерлінгів за ніч. Виступаючи біля свого готелю, він заявив, що провів "абсолютно прекрасний час" у свій "медовий місяць у тиші та спокої".
Раніше ми розповідали, що Борис та Керрі влаштували вечірку на честь святкування першої річниці весілля.
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