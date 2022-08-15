Собирал данные для обстрелов Одесской области: СБУ задержала агента спецслужб РФ

Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.
Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирование резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В своих "докладах" он:
- предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
- подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
- информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении;
- указывал количество обустроенных укреплений.
Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
Предатель не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых российских Telegram-каналах.
Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через один из мессенджеров с представителями спецслужб России.
"Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, который координировал его подрывную деятельность. Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации. В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч.2 ст. 111 УКУ (Государственная измена совершена условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, в Полтаве судят корректировщика обстрелов РФ по Кременчугу.
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