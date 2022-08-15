Предателя интересовали только деньги: в Полтаве судят корректировщика обстрелов РФ по Кременчугу

В Полтаве судят злоумышленника за поддержку российских оккупантов и распространение им информации об украинских защитниках.
СБУ разоблачила жителя Кременчуга, сдавшего за деньги позиции ВСУ.
Об этом известно с определения Октябрьского районного суда Полтавы.
26 марта злоумышленник направил в одном из мессенджеров уведомление другому пользователю, который платил за информацию о расположении ВСУ. Житель Кременчуга написал, что может предоставить данные о якобы военных формированиях и показать их на местности.
"Хотелось бы понимать сумму вознаграждения и способ получения", – писал он.
После этого преступник "слил" информацию о воинских частях на русском языке, а также направил врагу геолокацию о расположении украинских защитников. А также сам предлагал информацию об одном из местных заводов.
Кроме того, Национальную гвардию Украины злоумышленник называл вымышленными роспропагандой "нациками".
29 марта злоумышленник написал российскому куратору, что может давать больше информации о военных формированиях с возможностью идентификации на местности.
Кроме распространения информации об ВСУ и других объектах, житель Кременчуга приобрел корпус гранаты Ф-1 и пыл УЗРГМ-2 к ней, которые хранил в багажнике.
Подозреваемый вину в преступлении не признал, потому что поддерживает оккупантов. Сейчас он находится под стражей не менее 6 сентября. Суд принял для него залог в размере более миллиона гривен.
Напомним, в Никопольском районе Днепропетровской области задержан вражеский корректировщик огня.
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