Предателя интересовали только деньги: в Полтаве судят корректировщика обстрелов РФ по Кременчугу

В Полтаве судят злоумышленника за поддержку российских оккупантов и распространение им информации об украинских защитниках.

СБУ разоблачила жителя Кременчуга, сдавшего за деньги позиции ВСУ.

Об этом известно с определения Октябрьского районного суда Полтавы.

26 марта злоумышленник направил в одном из мессенджеров уведомление другому пользователю, который платил за информацию о расположении ВСУ. Житель Кременчуга написал, что может предоставить данные о якобы военных формированиях и показать их на местности.

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"Хотелось бы понимать сумму вознаграждения и способ получения", – писал он.

После этого преступник "слил" информацию о воинских частях на русском языке, а также направил врагу геолокацию о расположении украинских защитников. А также сам предлагал информацию об одном из местных заводов.

Кроме того, Национальную гвардию Украины злоумышленник называл вымышленными роспропагандой "нациками".

29 марта злоумышленник написал российскому куратору, что может давать больше информации о военных формированиях с возможностью идентификации на местности.

Кроме распространения информации об ВСУ и других объектах, житель Кременчуга приобрел корпус гранаты Ф-1 и пыл УЗРГМ-2 к ней, которые хранил в багажнике.

Подозреваемый вину в преступлении не признал, потому что поддерживает оккупантов. Сейчас он находится под стражей не менее 6 сентября. Суд принял для него залог в размере более миллиона гривен.

Напомним, в Никопольском районе Днепропетровской области задержан вражеский корректировщик огня.

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