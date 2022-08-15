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Церковный календарь на август 2022

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Церковный календарь на август 2022

Церковный календарь на август 2022 / Фото: pixabay.com

Церковный календарь на август 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последний месяц лета.

В последний месяц лета верующих ждет несколько больших праздников. В частности, день памяти пророка Илии, чествование великомученика Пантелеймона, Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Также в августе будет один из важных постов: Успенский пост. Он начнется 14 августа и продлится до 27 августа. В эти дни Церковь рекомендует отказаться от мясных, молочных блюд, рыбы, вина и растительного масла.

В народном календаре в августе нас ждут три спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В эти дни верующие идут в церковь и святят дары природы. Далее – более подробный церковный календарь на август 2022 года.

Православный календарь на август 2022 года на каждую дату

  • 1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
  • 2 августасвятого пророка Илии;
  • 3 августа – преподобного Симеона и Иоанна;
  • 4 августа – равноапостольной Марии Магдалины;
  • 5 августа – мучеников Трофима, Теофила и других;
  • 6 августа – мучеников Бориса и Глеба, великомученицы Кристины;
  • 7 августа – Успение святой святой Анны, матери Девы Марии;
  • 8 августа – мученика Ермолая и других;
  • 9 августавеликомученика Пантелеймона;
  • 10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 11 августа – мученика Калиника;
  • 12 августа – апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
  • 13 августа – преподобного Евдокима Праведного;
  • 14 августаПеренесение Честного Креста и мучеников Макавейских;
  • 15 августа – перенос мощей первомученика Стефана;
  • 16 августа – преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
  • 17 августа – семерых мучеников Ефевских и преподобномученицы Евдокии;
  • 18 августа – мученика Евсигния;
  • 19 августаПреображение Господне;
  • 20 августа – преподобномученика Дометия;
  • 21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 22 августа – апостола Матия;
  • 23 августа – мученика Лаврентия, архидиакона;
  • 24 августа – мученика Евпла;
  • 25 августа – мучеников Фотия и Аникиты;
  • 26 августаПредание Преображения, преподобного Максима Исповедника;
  • 27 августа – перенесение мощей преподобного Теодосия Печерского;
  • 28 августаУспение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа – мученика Диомида;
  • 30 августа – мученика Мирона;
  • 31 августа – мучеников Флора и Лавра.

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