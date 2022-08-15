Церковный календарь на август 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последний месяц лета.
В последний месяц лета верующих ждет несколько больших праздников. В частности, день памяти пророка Илии, чествование великомученика Пантелеймона, Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Также в августе будет один из важных постов: Успенский пост. Он начнется 14 августа и продлится до 27 августа. В эти дни Церковь рекомендует отказаться от мясных, молочных блюд, рыбы, вина и растительного масла.
В народном календаре в августе нас ждут три спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В эти дни верующие идут в церковь и святят дары природы. Далее – более подробный церковный календарь на август 2022 года.
Православный календарь на август 2022 года на каждую дату
- 1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
- 2 августа – святого пророка Илии;
- 3 августа – преподобного Симеона и Иоанна;
- 4 августа – равноапостольной Марии Магдалины;
- 5 августа – мучеников Трофима, Теофила и других;
- 6 августа – мучеников Бориса и Глеба, великомученицы Кристины;
- 7 августа – Успение святой святой Анны, матери Девы Марии;
- 8 августа – мученика Ермолая и других;
- 9 августа – великомученика Пантелеймона;
- 10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 11 августа – мученика Калиника;
- 12 августа – апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
- 13 августа – преподобного Евдокима Праведного;
- 14 августа – Перенесение Честного Креста и мучеников Макавейских;
- 15 августа – перенос мощей первомученика Стефана;
- 16 августа – преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
- 17 августа – семерых мучеников Ефевских и преподобномученицы Евдокии;
- 18 августа – мученика Евсигния;
- 19 августа – Преображение Господне;
- 20 августа – преподобномученика Дометия;
- 21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
- 22 августа – апостола Матия;
- 23 августа – мученика Лаврентия, архидиакона;
- 24 августа – мученика Евпла;
- 25 августа – мучеников Фотия и Аникиты;
- 26 августа – Предание Преображения, преподобного Максима Исповедника;
- 27 августа – перенесение мощей преподобного Теодосия Печерского;
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа – мученика Диомида;
- 30 августа – мученика Мирона;
- 31 августа – мучеников Флора и Лавра.