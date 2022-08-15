Церковный календарь на август 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в последний месяц лета.

В последний месяц лета верующих ждет несколько больших праздников. В частности, день памяти пророка Илии, чествование великомученика Пантелеймона, Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Также в августе будет один из важных постов: Успенский пост. Он начнется 14 августа и продлится до 27 августа. В эти дни Церковь рекомендует отказаться от мясных, молочных блюд, рыбы, вина и растительного масла.

В народном календаре в августе нас ждут три спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В эти дни верующие идут в церковь и святят дары природы. Далее – более подробный церковный календарь на август 2022 года.

Православный календарь на август 2022 года на каждую дату