"Реал" благодаря роскошному штрафному одержал волевую победу над новичком Ла Лиги: видео

Мадридский "Реал" в рамках первого тура Чемпионата Испании не без проблем одолел "Альмерию" на ее стадионе со счетом 2:1.

Отметим, что события в этой игре начали развиваться уже на шестой минуте , когда футболист хозяев Ларги Рамазани неожиданно вывел свою команду вперед.

После этого гола затишье продолжалось вплоть до 61 минуты — Лукас Васкес из пределов вратарской сумел восстановить паритет в игре. Судьбу этого противостояния решил невероятный удар со штрафного от защитника "сливочных" — Давида Алабы. Австриец на 75-й минуте положил игровой снаряд от штанги точно в верхний угол ворот.

Вашему вниманию видео с этим роскошным голом.

Таким образом, победив Альмерию, команда Карло Анчелотти удачно начала для себя новый сезон в Ла Лиге.

Во втором туре чемпионата Испании "Реал" 20 августа на выезде сыграет против "Сельты". "Альмерия", в свою очередь, 22 августа в гостях встретится с "Эльче".

Добавим, что самый ярый враг мадридцев "Барселона" неудачно начало внутреннее первенство, ведь в стартовом поединке "блаугранас" не сумели дома победить "Райо Вальекано" (0:0).

Ранее "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, разобравшись с немецким "Айнтрахтом" (2:0).

Читайте также:

В стиле Месси: французский футболист будущего соперника "Днепра-1" в Лиге Европы забил шедевральный гол (видео)

Дубль Мудрика: "Шахтер" одержал разгромную победу во втором спарринге за день

Украина завоевала первую медаль в велоспорте на мультиспортивном Евро-2022