"Реал" благодаря роскошному штрафному одержал волевую победу над новичком Ла Лиги: видео

Мадридский "Реал" в рамках первого тура Чемпионата Испании не без проблем одолел "Альмерию" на ее стадионе со счетом 2:1.
Отметим, что события в этой игре начали развиваться уже на шестой минуте, когда футболист хозяев Ларги Рамазани неожиданно вывел свою команду вперед.
После этого гола затишье продолжалось вплоть до 61 минуты — Лукас Васкес из пределов вратарской сумел восстановить паритет в игре. Судьбу этого противостояния решил невероятный удар со штрафного от защитника "сливочных" — Давида Алабы. Австриец на 75-й минуте положил игровой снаряд от штанги точно в верхний угол ворот.
Вашему вниманию видео с этим роскошным голом.
WHAT A GOAL! @David_Alaba #RealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/XOqLwYSQnW— FUT (@Futboleer) August 14, 2022
Таким образом, победив Альмерию, команда Карло Анчелотти удачно начала для себя новый сезон в Ла Лиге.
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Во втором туре чемпионата Испании "Реал" 20 августа на выезде сыграет против "Сельты". "Альмерия", в свою очередь, 22 августа в гостях встретится с "Эльче".
Добавим, что самый ярый враг мадридцев "Барселона" неудачно начало внутреннее первенство, ведь в стартовом поединке "блаугранас" не сумели дома победить "Райо Вальекано" (0:0).
Ранее "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, разобравшись с немецким "Айнтрахтом" (2:0).
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