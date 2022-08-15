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"Реал" благодаря роскошному штрафному одержал волевую победу над новичком Ла Лиги: видео

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"Реал" благодаря роскошному штрафному одержал волевую победу над новичком Ла Лиги: видео

Фото: Associated Press

Мадридский "Реал" в рамках первого тура Чемпионата Испании не без проблем одолел "Альмерию" на ее стадионе со счетом 2:1.

Отметим, что события в этой игре начали развиваться уже на шестой минуте, когда футболист хозяев Ларги Рамазани неожиданно вывел свою команду вперед.

После этого гола затишье продолжалось вплоть до 61 минутыЛукас Васкес из пределов вратарской сумел восстановить паритет в игре. Судьбу этого противостояния решил невероятный удар со штрафного от защитника "сливочных" — Давида Алабы. Австриец на 75-й минуте положил игровой снаряд от штанги точно в верхний угол ворот.

Вашему вниманию видео с этим роскошным голом.

Таким образом, победив Альмерию, команда Карло Анчелотти удачно начала для себя новый сезон в Ла Лиге.

  • Во втором туре чемпионата Испании "Реал" 20 августа на выезде сыграет против "Сельты". "Альмерия", в свою очередь, 22 августа в гостях встретится с "Эльче".

Добавим, что самый ярый враг мадридцев "Барселона" неудачно начало внутреннее первенство, ведь в стартовом поединке "блаугранас" не сумели дома победить "Райо Вальекано" (0:0).

Ранее "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, разобравшись с немецким "Айнтрахтом" (2:0).

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