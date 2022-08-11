Дубль Мудрика: "Шахтер" одержал разгромную победу во втором спарринге за день

В среду, 10 августа, донецкий "Шахтер" встречался в рамках благотворительного поединка со словенским "Домжале".

Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу в спарринге с "Домжале". Матч завершился со счетом 3:0 .

"Горняки" открыли счет уже на 10-й минуте — Михаил Мудрик реализовал пенальти. В середине первого тайма Мудрик отличился дублем, а закрепил разгромное преимущество донецкой команды Дмитрий Топалов, поразив ворота соперника спустя две минуты.

Вашему вниманию видеообзор этого контрольного спарринга.

Сегодня "Шахтер" в контрольном матче минимально обыграл "Аль-Адалу" из Саудовской Аравии со счетом 1:0. Ранее команда Йовичевича провела товарищеские матчи с "Фортуной" (3:3), "Утрехтом" (2:2), "Аяксом" (1:3) и "Ромой" (0:5).

"Шахтер" занял первое место в чемпионате УПЛ-2021/22, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения российских захватчиков. Следовательно, "горняки" получили право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. Жеребьевка основного раунда ЛЧ запланирована на 25 августа, а первый тур группового этапа состоится 6/7 сентября.

Новый сезон УПЛ команда Игоря Йовичевича должна начать 23 августа.

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