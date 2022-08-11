"Реал" без проблем обыграл триумфатора Лиги Европы и завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории

В среду, 10 августа, состоялся поединок за звание самой сильной команды Европы между мадридским "Реалом" и франкфуртским "Айнтрахтом".

Мадридский "Реал" победил "Айнтрахт" Франкфурт в поединке за Суперкубок УЕФА со счетом 2:0 .

Счет матча открыл на 37-й минуте Давид Алаба. После навеса Карим Бензем сбросил направо головой, Каземиро тоже головой с нулевого угла отбросил под удар Алаби, который с центра вратарской отправил мяч в пустые ворота.

На 65-й минуте противостояния Бензема удвоил преимущество мадридцев. Француз с передачи Винисиуса Жуниора точным ударом в одно касание отправил мяч в сетку по центру ворот.

Для Бензема этот гол стал историческим. Он обошел Рауля и стал вторым бомбардиром в истории "сливочных" (324 гола), больше мячей только у Криштиану Роналду (450).

Также эта победа стала исторической для наставника мадридского клуба Карло Анчелотти. Он в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА. По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.

Это пятая победа Суперкубка УЕФА для "Реала" в истории. Столько выигрывали "Милан" и "Барселона".

Напомним, что мадридский "Реал" возглавил список самых успешных команд, выступающих на еврокубковой арене.

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