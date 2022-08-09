Украина в еврокубках-2022/23: кто будет играть в Лиге чемпионов и других турнирах, календарь матчей

Летом новый сезон футбольных еврокубков начался квалификационными раундами. ТСН Проспорт рассказывает, какие клубы представляют Украину на международной арене и когда они будут проводить свои первые поединки.

Сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России на украинские территории. Впервые в истории наше национальное первенство финишировало без определения чемпиона и призеров. Согласно турнирной таблице на 24 февраля стали известны команды, которые выступят от Украины в евросезоне-2022/23.

Как и в прошлой кампании, нашу ассоциацию на международной арене будут представлять пять клубов. Однако, поскольку наша страна опустилась на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то произошли изменения относительно стартовых позиций.

"Шахтер"

Донецкий клуб занял первое место в таблице УПЛ на 24 февраля, а потому получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23.

Победитель чемпионата Украины должен был стартовать в плей-офф раунде отбора ЛЧ. Но после дисквалификации России и победы в Лиге чемпионов-2021/22 мадридского "Реала", параллельно попавшего в зону ЛЧ в Испании, "горняки" получили пропуск сразу в групповой раунд.

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов намечена на 25 августа, а первый тур группового этапа состоится 6/7 сентября.

"Динамо"

Киевляне, отставшие от "Шахтера" на два очка и ставшие вторыми в УПЛ, сыграют в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" вступили в борьбу со второго квалифай-раунда.

Для попадания в групповой этап столичному клубу необходимо будет преодолеть сопротивление трех соперников. С одним они уже справились

В стартовой дуэли соперником подопечных Мирчи Луческу стал турецкий "Фенербахче". Первая дуэль киевлян и стамбульцев завершилась безголевой ничьей (0:0). В ответном матче, который состоялся в Стамбуле 27 июля, сильнее были "бело-синие" (2:1).

Таким образом, пройдя "желтых-канареек", подопечные Мирчи Луческу вышли в 3-й квалификационный раунд самого престижного клубного турнира Европы. Там "Динамо" встретилось с австрийским "Штурмом". Первый матч, который был номинально домашним для подопечных Луческу, завершился их победой со счетом 1:0.

Ответный поединок будет сыгран 9-го августа. Проигравший в этой паре отправится сразу в группу Лиги Европы, а триумфатор - в плей-офф отбора ЛЧ, где кого-то из них будет ждать триумфатор пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания).

"Днепр-1"

Третья команда УПЛ будет представлять нашу страну в Лиге Европы. Днепряне будут стартовать во втором по престижности еврокубке с плей-офф раунда квалификации.

Жеребьевка плей-офф раунда отбора ЛЕ состоялась 2 августа. По ее результатам стало известно, что днепряне сыграют с победителем пары АЕК (Ларнака, Кипр) / "Партизан" (Сербия). В случае неудачи в квалификации Лиги Европы "Днепр-1" сыграет в группе Лиги конференций.

Матчи плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы – 18-го и 25 августа.

"Заря"

Четвертая команда УПЛ начала свой еврокубковый путь с 3-го раунда квалификации Лиги конференций, где встретилась с румынской "Университатеей". В первой дуэли сильнее были луганчане (1:0). Ответный матч будет сыгран 11 августа.

Для попадания в групповой этап "Зари" нужно будет пройти двух соперников. Если луганский коллектив пройдет "Университатю", то на пути к группе команде Патрика ван Леувена нужно будет одолеть победителя пары "Лугано" (Швейцария) / "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль).

"Ворскла"

Пятая команда УПЛ стартовала со 2-го раунда квалификации Лиги конференций, где ее оппонентом стал шведский АИК. Первая дуэль, в которой номинальными хозяевами были полтавчане (оба матча пройдут на поле шведов, прим.) завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Виктора Скрипника. Впрочем, в ответном поединке шведы победили "Ворсклу" со счетом 2:0 и как следствие выбили из соревнований украинский коллектив. Отметим, что решающий мяч футболистов АИКа был забит довольно спорно.

Теперь Украина представлена ​​четырьмя клубами из пяти.

КАЛЕНДАРЬ СТАРТА УКРАИНСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ-2022/23 ТУРНИР МЕСТО В УПЛ КОМАНДА СТАДИЯ ЖЕРЕБЬЕВКА КОГДА МАТЧИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 1 Шахтер групповой этап 25 августа 6/7 сентября 2 Динамо 2-й квалифай-раунд 15 июня 20 и 27 июля ЛИГА ЕВРОПЫ 3 Днепр-1 плей-офф раунд 2 августа 18 и 25 августа ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 4 Заря 3-й квалифай-раунд 18 июля 4 и 11 августа 5 Ворскла 2-й квалифай-раунд 15 июня 21 и 27 июля

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