Украина в еврокубках-2022/23: кто будет играть в Лиге чемпионов и других турнирах, календарь матчей

Летом новый сезон футбольных еврокубков начался квалификационными раундами. ТСН Проспорт рассказывает, какие клубы представляют Украину на международной арене и когда они будут проводить свои первые поединки.
Сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России на украинские территории. Впервые в истории наше национальное первенство финишировало без определения чемпиона и призеров. Согласно турнирной таблице на 24 февраля стали известны команды, которые выступят от Украины в евросезоне-2022/23.
Как и в прошлой кампании, нашу ассоциацию на международной арене будут представлять пять клубов. Однако, поскольку наша страна опустилась на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то произошли изменения относительно стартовых позиций.
"Шахтер"
Донецкий клуб занял первое место в таблице УПЛ на 24 февраля, а потому получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23.
Победитель чемпионата Украины должен был стартовать в плей-офф раунде отбора ЛЧ. Но после дисквалификации России и победы в Лиге чемпионов-2021/22 мадридского "Реала", параллельно попавшего в зону ЛЧ в Испании, "горняки" получили пропуск сразу в групповой раунд.
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов намечена на 25 августа, а первый тур группового этапа состоится 6/7 сентября.
"Динамо"
Киевляне, отставшие от "Шахтера" на два очка и ставшие вторыми в УПЛ, сыграют в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" вступили в борьбу со второго квалифай-раунда.
Для попадания в групповой этап столичному клубу необходимо будет преодолеть сопротивление трех соперников. С одним они уже справились
В стартовой дуэли соперником подопечных Мирчи Луческу стал турецкий "Фенербахче". Первая дуэль киевлян и стамбульцев завершилась безголевой ничьей (0:0). В ответном матче, который состоялся в Стамбуле 27 июля, сильнее были "бело-синие" (2:1).
Таким образом, пройдя "желтых-канареек", подопечные Мирчи Луческу вышли в 3-й квалификационный раунд самого престижного клубного турнира Европы. Там "Динамо" встретилось с австрийским "Штурмом". Первый матч, который был номинально домашним для подопечных Луческу, завершился их победой со счетом 1:0.
Ответный поединок будет сыгран 9-го августа. Проигравший в этой паре отправится сразу в группу Лиги Европы, а триумфатор - в плей-офф отбора ЛЧ, где кого-то из них будет ждать триумфатор пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания).
"Днепр-1"
Третья команда УПЛ будет представлять нашу страну в Лиге Европы. Днепряне будут стартовать во втором по престижности еврокубке с плей-офф раунда квалификации.
Жеребьевка плей-офф раунда отбора ЛЕ состоялась 2 августа. По ее результатам стало известно, что днепряне сыграют с победителем пары АЕК (Ларнака, Кипр) / "Партизан" (Сербия). В случае неудачи в квалификации Лиги Европы "Днепр-1" сыграет в группе Лиги конференций.
Матчи плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы – 18-го и 25 августа.
"Заря"
Четвертая команда УПЛ начала свой еврокубковый путь с 3-го раунда квалификации Лиги конференций, где встретилась с румынской "Университатеей". В первой дуэли сильнее были луганчане (1:0). Ответный матч будет сыгран 11 августа.
Для попадания в групповой этап "Зари" нужно будет пройти двух соперников. Если луганский коллектив пройдет "Университатю", то на пути к группе команде Патрика ван Леувена нужно будет одолеть победителя пары "Лугано" (Швейцария) / "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль).
"Ворскла"
Пятая команда УПЛ стартовала со 2-го раунда квалификации Лиги конференций, где ее оппонентом стал шведский АИК. Первая дуэль, в которой номинальными хозяевами были полтавчане (оба матча пройдут на поле шведов, прим.) завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Виктора Скрипника. Впрочем, в ответном поединке шведы победили "Ворсклу" со счетом 2:0 и как следствие выбили из соревнований украинский коллектив. Отметим, что решающий мяч футболистов АИКа был забит довольно спорно.
Теперь Украина представлена четырьмя клубами из пяти.
|КАЛЕНДАРЬ СТАРТА УКРАИНСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ-2022/23
|ТУРНИР
|МЕСТО В УПЛ
|КОМАНДА
|СТАДИЯ
|ЖЕРЕБЬЕВКА
|КОГДА МАТЧИ
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
|1
|Шахтер
|групповой этап
|25 августа
|6/7 сентября
|2
|Динамо
|2-й квалифай-раунд
|15 июня
|20 и 27 июля
|ЛИГА ЕВРОПЫ
|3
|Днепр-1
|плей-офф раунд
|2 августа
|18 и 25 августа
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
|4
|Заря
|3-й квалифай-раунд
|18 июля
|4 и 11 августа
|5
|Ворскла
|2-й квалифай-раунд
|15 июня
|21 и 27 июля
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