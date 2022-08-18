Голу в кінцівці не вистачило: "Дніпро-1" зазнав поразки в історичному єврокубковому поєдинку

У четвер, 18 серпня, відбувся перший поєдинок плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2022/23 між дніпровським "Дніпром-1" та кіпрським АЕКом з міста Ларнака.

"Дніпро-1" поступився кіпрському АЕКу з Ларнаки в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи. Матч завершився поразкою українського клубу з рахунком 1:2 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній поєдинок для дніпрян відбувся у словацькому місті Кошице.

АЕК зумів вийти вперед на 16-й хвилині. Омрі Альтман розібрався у штрафному майданчику "Дніпра-1" після прострілу з лівого флангу та відправив м'яч у ворота.

На 30-й хвилині кіпрський колектив подвоїв свою перевагу в рахунку. Цьому посприяла помилка голкіпера дніпровського клубу Макса Валефа. Після подачі з кутового він помилився на виході з воріт, а Олександр Сваток ударом головою вразив уже порожні власні ворота.

На 90-й хвилині дніпрянам таки вдалося відквитати один м'яч. Олександр Піхальонок з кутового подав на ближню стійку, а Сваток головою переправив м'яч у ворота.

На останніх секундах зустрічі український клуб залишився в меншості. Едуард Сарапій заробив другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Зазначимо, що для "Дніпра-1" це був дебютний єврокубковий матч в історії клубу. Також дніпряни провели перший офіційний поєдинок від початку широкомасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Дебютною на посаді головного тренера дніпровського клубу ця зустріч стала для Олександра Кучера - влітку він замінив Ігоря Йовічевича, який очолив донецький "Шахтар".

Матч-відповідь буде зіграний 25 серпня в Ларнаці. Переможець цієї дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи, а невдаха зіграє в групі Ліги конференцій.

Додамо, що вже припинили свій шлях у єврокубках полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Вони вилетіли в кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося португальській "Бенфіці" у першому поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів.

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