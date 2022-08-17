Дніпро-1 - АЕК Ларнака: онлайн-відеотрансляція матчу плейоф Ліги конференцій

Дивіться наживо перший поєдинок плейоф раунду Ліги Європи сезону-2022/23 між дніпровським "Дніпром-1" та кіпрським АЕКом.

У четвер, 18 серпня, дніпровський "Дніпро-1" проведе перший поєдинок раунду плейоф Ліги Європи сезону-2022/23 проти кіпрського АЕК Ларнака.

Дуель між "Дніпром-1" та АЕКом розпочнеться о 21:00 за київським часом. Це буде номінально домашній поєдинок для дніпрян, однак через війну на території України, яку розв'язала РФ, він відбудеться на стадіоні Košická Futbalová Aréna у словацькому місті Кошице (90 км від Ужгорода).

Матч-відповідь буде зіграний 25 серпня;

Колектив, який поступиться в цій дуелі, зіграє в групі Ліги конференцій.

Додамо, що вже припинили свій шлях у єврокубках полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Вони обидва виступали в кваліфікації Ліги конференцій.

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До вашої уваги онлайн-відеотрансляція другої дуелі між українським і кіпрським клубами.