Днепр-1 — АЕК Ларнака: онлайн-видеотрансляция матча плей-офф Лиги конференций

Смотрите вживую первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2022/23 между днепровским "Днепром-1" и кипрским АЕКом.

В четверг, 18 августа, днепровский "Днепр-1" проведет первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23 против кипрского АЕК Ларнака.

Дуэль между "Днепром-1" и АЕК начнется в 21:00 по киевскому времени. Это будет номинально домашний поединок для днепрян, однако из-за войны войны на территории Украины, которую развязала РФ, он состоится на стадионе Košická Futbalová Aréna в словацком городе Кошице (90 км от Ужгорода).

Ответный матч будет сыгран 25 августа;

Уступивший в этой дуэли коллектив сыграет в группе Лиги конференций.

Добавим, что уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они оба выступали в квалификации Лиги конференций.

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Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинским и кипрским клубами.