"Жадан і Собаки" отыграл концерт в Варшаве и признался, сколько собрал средств для ВСУ

Коллектив собирал деньги на автомобиль для Вооруженных сил Украины.

На официальной странице в Facebook фронтмен группы, известный поэт Сергей Жадан рассекретил, сколько удалось собрать средств. Слушатели пожертвовали четыре тысячи евро для защитников.

Сергей Жадан на концерте в Варшаве / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

"Дорогие братья и сестры в Варшаве, уважаемые украинцы и уважаемые поляки. Спасибо вам очень за вчерашний вечер, за то, что вас было так много, за ваши эмоции, за ваш смех и ваши слезы, за то, что вы дальше открыты, сильные, полные любви и веры. Большая честь — быть вашим современником. Берегите себя, еще услышимся и увидимся при более утешительных обстоятельствах. А еще — собрали с вами вчера около 4 тыс. евро. Как раз на пикап", — прокомментировал Жадан.

Сергей Жадан на концерте в Варшаве / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыднева дала ряд благотворительных концертов Черкасской области. Исполнительница рассказала, что благодаря выступлениям удалось собрать более 350 тысяч гривен для помощи украинским защитникам.

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