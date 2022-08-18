"Жадан і Собаки" отыграл концерт в Варшаве и признался, сколько собрал средств для ВСУ

Украинская рок-группа "Жадан і Собаки" выступила с концертом в Варшаве, Польша.
Коллектив собирал деньги на автомобиль для Вооруженных сил Украины.
На официальной странице в Facebook фронтмен группы, известный поэт Сергей Жадан рассекретил, сколько удалось собрать средств. Слушатели пожертвовали четыре тысячи евро для защитников.
"Дорогие братья и сестры в Варшаве, уважаемые украинцы и уважаемые поляки. Спасибо вам очень за вчерашний вечер, за то, что вас было так много, за ваши эмоции, за ваш смех и ваши слезы, за то, что вы дальше открыты, сильные, полные любви и веры. Большая честь — быть вашим современником. Берегите себя, еще услышимся и увидимся при более утешительных обстоятельствах. А еще — собрали с вами вчера около 4 тыс. евро. Как раз на пикап", — прокомментировал Жадан.
Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыднева дала ряд благотворительных концертов Черкасской области. Исполнительница рассказала, что благодаря выступлениям удалось собрать более 350 тысяч гривен для помощи украинским защитникам.
Читайте также: