Эктор Хименес-Браво собрался ехать на передовую и объяснил почему

Ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал, как собирается помогать украинским защитникам.

В общем, скоро в Украину придут холода. А военным, которые ныне героически защищают страну от российских оккупантов, крайне необходима горячая еда. Поэтому Эктор готовит специальную рецептуру, чтобы обеспечить ВСУ питанием, о чем ведущий сообщил в своем Instagram.

"Если быть откровенным, то у ребят на фронте беда с едой, все о горячем и домашнем только мечтают. Скоро начнется холодный сезон, поэтому прямо сейчас мы с командой работаем, чтобы изготовить специальную рецептуру, где будут дегидрированные овощи, тушенка и заправка — ребятам останется просто смешать, залить кипятком и поесть борща", – поделился знаменитость.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В общем Эктор планирует лично ездить на фронт, чтобы привезти защитникам еду. Ведущий надеется, что это приблизит Украину к победе.

"Это волнующее событие и точно приблизит победу. Лично буду ездить по Николаевской, Харьковской и Донецкой областях, кормить ребят борщом и привозить продукты, чтобы у них все было готово для борща", — рассказал повар.

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