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"Жадан і Собаки" відіграв концерт у Варшаві та зізнався, скільки зібрав коштів для ЗСУ

"Жадан і Собаки" відіграв концерт у Варшаві та зізнався, скільки зібрав коштів для ЗСУ

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"Жадан і Собаки" відіграв концерт у Варшаві та зізнався, скільки зібрав коштів для ЗСУ

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Український рокгурт "Жадан і Собаки" виступив з концертом у Варшаві, Польща.

Колектив збирав гроші на автівку для Збройних сил України.

На офіційній сторінці у Facebook фронтмен гурту, відомий поет Сергій Жадан розсекретив, скільки вдалося зібрати коштів. Так, слухачі пожертвували чотири тисячі євро для захисників.

Сергій Жадан на концерті у Варшаві / © facebook.com/pg/serhiy.zhadan
Сергій Жадан на концерті у Варшаві / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

"Дорогі брати і сестри у Варшаві, шановні українці й шановні поляки. Дякую вам дуже за вчорашній вечір, за те, що вас було аж так багато, за ваші емоції, за ваш сміх і ваші сльози, за те, що ви далі відкриті, сильні, сповнені любові та віри. Велика честь - бути вашим сучасником. Бережіть себе, ще почуємось і побачимось за більш утішних обставин. А, ще - зібрали з вами вчора близько 4 тис. євро. Саме на пікап", - прокоментував Жадан.

Сергій Жадан на концерті у Варшаві / © facebook.com/pg/serhiy.zhadan
Сергій Жадан на концерті у Варшаві / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анна Добриднєва дала низку благодійних концертів на Черкащині. Виконавиця розповіла, що завдяки виступам вдалося зібрати понад 350 тисяч гривень для допомоги українським захисникам.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
375
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