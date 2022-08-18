Анна Добриднєва зізналась, скільки коштів зібрала для ЗСУ

Українська співачка Анна Добриднєва дала низку благодійних концертів на Черкащині.
Виконавиця Анна Добриднєва розповіла про результати благодійного туру.
Артистка разом "Командою А", до якої входять Андрій Заліско, Андріана, Артур Боссо та Андрій Князь, дали низку благодійних концертів на Черкащині у рамках туру "Дорога до Перемоги".
Завдяки виступам знаменитостей вдалося зібрати понад 350 тисяч гривень для допомоги українським захисникам, про що Анна розповіла у своєму Instagram.
Окрім того, зірка давала благодійні концерти для військових.
"Ми з "Командою А" завітали з концертами в Пальміру, Хрущівку, Великий Хутір, Нову Дмитрівку, Золотоношу, Драбів, Шрамківку, Іркліїв, Чорнобай, Піщанку. Також заспівали для наших військових! Люди, ви неймовірні! На цих концертах вдалося зібрати понад 350 тис. гривень для наших ЗСУ!" – поділилася Анна.
Зазначимо, інший ексучасник гурту "Пара Нормальных", український виконавець Іван Дорн теж переказує кошти на допомогу українцям. Нещодавно виконавець пожертвував благодійному фонду майже пів мільйона гривень.
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